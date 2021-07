Zum traurigen Allgemeinplatz ist in den vergangenen Jahrzehnten das Wehklagen über das Aussterben der Dorfkneipen geworden. Schon vor gut 20 Jahren war es auch in Schöneberg so weit. Der Landgasthof „Zum Dorfkrug“ mit seinen fünf Gästezimmern war seitdem nur noch als Pension betrieben worden – mit lange Zeit stark sinkender Auslastung. Umso bemerkenswerter ist der Schritt, den Jessika und Michael Sinn nun gewagt haben.