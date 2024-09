Plus Pracht

Nach 20 Jahren als Ortsbürgermeister in Pracht: Lokalpolitisches Urgestein Udo Seidler geht

i Udo Seidler hat 20 Jahre lang als Ortsbürgermeister die Entwicklung von Pracht beeinflusst und gelenkt. Foto: Sonja Roos

Nicht leicht waren die letzten Monate im Amt für das Prachter Urgestein Udo Seidler. Seit 30 Jahren ist er in der Kommunalpolitik aktiv, war 20 Jahre lang davon Ortsbürgermeister in Pracht – und hat das Ehrenamt immer mit Herzblut ausgefüllt. Zuletzt jedoch hatte Seidler einen schweren Stand bei manchen Prachtern. Der Ort hatte sich am Thema der geplanten Ansiedlung eines Nahversorgers aufgerieben, die Bürger waren in zwei Lager zerfallen, Befürworter und Gegner des Projekts.