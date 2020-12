Altenkirchen

Paukenschlag für die katholischen Gläubigen in der Kreisstadt: Pfarrer Bruno Nebel verlässt St. Jakobus und Joseph Altenkirchen zum 31. August in Richtung Köln. Einen neuen leitenden Pfarrer erhält die Pfarrei nicht, da das Erzbistum Köln mittelfristig „flächendeckend größere Einheiten unter der Leitung eines Pfarrers“ bilden will. Stattdessen übernimmt vorerst ein anderer Pfarrer aus der Region.