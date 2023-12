Plus Betzdorf/Bruchertseifen My Dear Captain: Wie eine Betzdorfer Eventagentur den Krisenstürmen trotzt Die Veranstaltungsbranche ist im Umbruch. Die Krisen der vergangenen Jahre haben wie ein Brandbeschleuniger gewirkt für Trends, die sich bereits vorher abzeichneten. Das spürt jeder in seinem eigenen Freizeitverhalten. Und das kann Tobias Link als Brancheninsider bestätigen. Von Daniel-D. Pirker

Der Geschäftsführer von My Dear Captain hat mit seiner Eventagentur einen zweiten Anker in Betzdorf gesetzt, der den diversen Krisenstürmen trotzt, um in der maritimen Sprache zu bleiben, und auch nationale Großevents umsetzt. So bediente My Dear Captain im Mai die Hauptbühne auf dem Hamburger Hafengeburtstag, mit einer Fläche von 5000 ...