„Meiner Tochter geht es nach wie vor nicht gut. Sie schließt sich in ihrem Zimmer ein, lässt sich nicht anfassen und hat stark abgenommen, sodass ihr die Kleidung nicht mehr passt.“ Vor dem Koblenzer Landgericht schilderte am Freitag die Mutter den Zustand der 15-Jährigen, die am 8. Juli 2021 in der Tiefgarage des Betzdorfer S-Forums von einem 24-Jährigen vergewaltigt worden sein soll.