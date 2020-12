Archivierter Artikel vom 16.06.2020, 15:00 Uhr

Dermbach

Musikverein Dermbach spielt für die SWR-„Landesschau“

Viel los war jüngst in Dermbach: Ein Kamerateam des SWR-Fernsehens hatte sich angekündigt, um für die Rubrik „Hierzuland“ in der Sendung „Landesschau“ einen Beitrag über die Gartenstraße des Dorfes zu drehen. In der Sendung zeigt der SWR täglich Porträts verschiedener Orte im Land. Am 23. Juni wird der Beitrag über Dermbach um 18.45 Uhr zu sehen sein. In dem etwa sechsminütigen Porträt spielt der Musikverein Dermbach eine große Rolle. Unter Beachtung der Corona-Abstands- und Hygienereglungen wurden zwei Musiktitel für die Sendung eingespielt. Zudem wurde Dirigent Thomas Drost interviewt. Die Musiker waren sichtlich mit Spaß bei der Sache, ebenso wie etliche spontane Zuhörer. Im ganzen Dorf war die Musik zu hören.