Kreis Altenkirchen

„Es ist zwar nur eine Momentaufnahme, aber trotz Corona können wir ein erleichterndes und gutes Fazit ziehen.“ Mit dieser Aussage hat Sachbearbeiterin Stefanie Neuhoff sicher so manches Mitglied des Kreisausschusses überrascht, als sie den Zwischenbericht über die Wirtschaftsführung in den kulturellen Einrichtungen des Kreises vorstellte. Zwar lassen sich die Auswirkungen der Pandemie auch bei der Kreismusikschule, der Kreisvolkshochschule sowie dem Bergbaumuseum nicht von der Hand weisen. Aber den Fall ins finanziell Bodenlose gilt es auf der anderen Seite auch nicht zu beklagen. Und so gestaltet sich die Entwicklung in den verschiedenen Einrichtungen: