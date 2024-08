Plus Betzdorf/Decize

Musikalische Verbindung: Betzdorfer Partnerstadt hat besondere Beziehung zu den Spielen

Von Claudia Geimer

i An verschiedenen Orten in Decize haben die Grünflächenbeamten, vergleichbar dem Bauhof, Freiflächen mit einer Blumenpracht und Symbolen geschmückt. Foto: Justine Guyot

Auch die französische Partnerstadt von Betzdorf, Decize, ist im Olympiafieber. Bürgermeisterin Justine Guyot, seit 2020 im Amt, hat in den vergangenen Tagen eifrig Fotos in sozialen Netzwerken gepostet, die zeigen, wie die Kleinstadt an der Loire in Burgund auch optisch die Begeisterung für die Olympischen Sommerspiele im 277 Kilometer entfernten Paris zum Ausdruck bringt.