Musikalische Miniaturen verzaubern das Publikum: Orgel und Saxofon in der Birnbacher Kirche

Von Julia Hilgeroth-Buchner

i Meisterhaft: Die Saxofonistin Jolanta Lerch und der Organist Stefan Palm interpretierten beim Gastspiel in der Birnbacher Kirche zauberhafte musikalische Miniaturen. Foto: Julia Hilgeroth-Buchner

Der Waldgott Pan ist untröstlich: All sein Werben um die Nymphe Syrinx ist vergeblich gewesen, und nun ist sie auf der Flucht vor ihm am Rande eines Flusses in Schilf verwandelt worden. In seiner Verzweiflung baut sich Pan eine Flöte aus den Schilfrohren, die einst seine Geliebte waren, und beginnt, ein herzzerreißendes Trauerlied zu spielen. Der impressionistische Komponist Claude Debussy traf sicher eine gute Wahl, als er diese traurige Geschichte in „Syrinx“, seinem inzwischen weltberühmten Solo für Querflöte, vertonte.