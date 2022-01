„Mit Swing ins neue Jahr“, dieser Slogan war am Samstagabend im Wissener Kulturwerk sozusagen Programm, denn was die insgesamt 16 Musiker und die Sängerin Gaby Goldberg unter der Leitung des Bandleaders und Landesmusikdirektors Marco Lichtenhälter ihren etwa 170 Gästen im Saal und den per Livestream zugeschalteten Gästen in den heimischen Wohnzimmern präsentierten, das war Big-Band-Kost vom Feinsten.