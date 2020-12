Musik, Kabarett, Lesung: Neunkirchen präsentiert neues Kulturprogramm

Neunkirchen

Musik, Kabarett, eine Lesung und ein besonderer Geburtstag – auf den ersten Blick unterscheiden sich die Veranstaltungen der Reihe „kultur. AM ORT“ nicht maßgeblich von denen der Vorjahre. Dennoch ist manches anders: Wenn Esther Münch am Samstag, 10. Oktober, als Reinigungsfachkraft Walli auf der Bühne des Otto-Reiffenrath-Hauses für Ordnung sorgt, sitzen statt 120 möglicher Kulturfreunde nur maximal 60 Personen im Publikum. Und je nach Wettersituation wird die Kulturveranstaltung ähnlich einem Eishockeyspiel in drei Drittel statt zwei Hälften unterteilt. So kann zwischendurch einmal mehr gut durchgelüftet werden. „Wir haben die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher im Blick und das Konzept an die aktuellen Rahmenbedingungen angepasst“, betont Bürgermeister Bernhard Baumann.