Siegen

365 Liter Wasser, abgefüllt in 402 Flaschen, waren bis 10. Januar im Museum für Gegenwartskunst (MGK) Siegen als Teil der Arbeit „Imagined Clouds“ von David Horvitz ausgestellt. Jetzt löst sich die Wolke auf, heißt es in einer Pressemitteilung. Das MGK spendet die Flaschen an die Siegener Tafel. Vorstandsvorsitzende Roswitha Junak-Mößner von der Siegener Tafel holte mit zwei Mitarbeitern die kostbare Fracht ab. „Wasserflaschen bekommen wir seltener gespendet und sind deshalb besonders dankbar, diese an unsere Gäste weitergeben zu dürfen“, berichtete sie.