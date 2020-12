Niederfischbach

Eine „unbeschreibliche Hilfsbereitschaft“ folgte dem Aufruf des Fördervereins Haus Mutter Teresa Niederfischbach, Baumwollstoffe sowie Näharbeiten für Mundschutzmasken zu spenden – und hält auch weiter an. „Ob in Kirchen oder auch in Niederfischbach“, berichtet Klaus-Jürgen Griese als Vorsitzender des Fördervereins, „die Telefonleitungen nach dem Presseaufruf teilweise überlastet. Allein im Haus Mutter Teresa Niederfischbach wurden in zwei Tagen mehr als 150 Telefonate entgegengenommen.“