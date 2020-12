Emmerzhausen

Wie überall, so sind derzeit auch in Emmerzhausen die Spielplätze wegen der Corona-Pandemie gesperrt. Für die Kinder in der Stegskopf-Gemeinde gibt es seit Kurzem nun einen zusätzlichen Grund, eine hoffentlich baldige Wiedereröffnung der Spielplätze herbeizusehnen: Auf der Anlage im Waldweg wurde nämlich kürzlich das neue multifunktionale Spielgerät mit Klettermöglichkeiten, Hängebrücke und Rutsche installiert.