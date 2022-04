Ob nach dem Frühjahrsputz, dem Heckenschnitt im Garten oder einer Wohnungsauflösung: Wer im Unterkreis lebt und privat größere Mengen Abfall entsorgen will, findet dafür ab sofort eine deutlich schneller erreichbare Anlaufstelle als bislang. Denn der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Kreises Altenkirchen hat am Montag offiziell seinen neuen Wertstoffhof am Rand der Kreisstadt, bei der Firma Remondis im Gewerbegebiet Graf-Zeppelin-Straße, eröffnet.