Großeinsatz für die Feuerwehr Altenkirchen und benachbarte Einheiten in der Nacht zum Dienstag: In der Spitze 175 Einsatzkräfte haben fast zwölf Stunden lang einen Brand in der Lagerhalle des Entsorgungsbetriebs Remondis im Gewerbegebiet Graf-Zeppelin-Straße bekämpft, wie Wehrleiter Björn Stürz im RZ-Gespräch berichtet. Was war passiert?