Plus Dickendorf Mühlentag: Dickendorfer Mühle lockt Hunderte Neugierige Von Gaby Wertebach i Besucher haben sich am idyllischen Weiher niedergelassen und genießen die angebotenen Köstlichkeiten. Foto: Gaby Wertebach Am Pfingstmontag fand der 31. Deutsche Mühlentag statt, den die Deutsche Gesellschaft für Mühlenkunde und Mühlenerhaltung (DGM) und ihre Landesverbände einst ins Leben gerufen haben. Im Westerwald beteiligte sich die Dickendorfer Mühle, eine von sechs Mühlen in Rheinland-Pfalz, als einzige im Kreis Altenkirchen und gab somit die Möglichkeit, ein Stück Kulturgeschichte der Region hautnah zu erleben. Lesezeit: 2 Minuten

Vor fast 300 Jahren haben die Vorfahren der heutigen Familie Zöller die Dickendorfer Mühle übernommen. 1529 wird die Dickendorfer Mühle erstmals in den Aufzeichnungen urkundlich erwähnt und war damals als „Mühle zu Elbenn“, „Elber Mühle“ oder „Mühle an der Elbe“ bekannt. Namen, die ihren Ursprung in Anlehnung an den Elbbach ...