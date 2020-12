Mudersbach

Er ist ein Urgestein der hiesigen Polizei und mit seinen 95 Jahren immer noch erstaunlich gut dabei: Karl Moll lebt mit seiner Frau Gudrun (88) seit über fünf Jahrzehnten in Mudersbach. Die beiden Senioren bewältigen den Alltag noch weitgehend selbstständig, unterstützt von ihren in der Nähe lebenden Kindern und Enkeln. Der kürzlich erschienene RZ-Bericht über die Gendarmerie im Kreis Altenkirchen hat zahlreiche Leserreaktionen hervorgerufen. So auch bei Moll – und dem Vorsitzenden des DGB-Kreisverbands, Bernd Becker aus Fensdorf.