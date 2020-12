Mudersbach

Ampeln an der B 62, ein Förderpreis „Lebendige Gärten“ und der Abriss der Bauhofhallen: Drei neue Anträge der Wählergruppe Stötzel stehen bei der nächsten Sitzung des Ortsgemeinderats Mudersbach am Donnerstag, 8. Oktober, um 18 Uhr in der Giebelwaldhalle zur Beratung an. Vor allem das Thema Raserei auf der Hauptdurchgangsstraße im Ort war bereits mehrfach Gegenstand von Anregungen und Anfragen der Fraktion.