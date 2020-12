Mudersbach

Dem Ortsgemeinderat Mudersbach stellte sich bei der Ratssitzung am Mittwochabend in der Giebelwaldhalle die zentrale Frage: Will die Gemeinde bei der Aufstellung des Bebauungsplanes „Neue Mitte Niederschelderhütte“ in erster Linie die Umstrukturierung, Neuordnung und städtebauliche Sanierung in der Ortsmitte vorantreiben, oder will sie den Charakter des Gebietes am Bestand orientieren und der Wohnnutzung breiteren Raum einräumen? Auf den Punkt gebracht heißt das: Kerngebiet oder Mischgebiet?