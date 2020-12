Mudersbach

An der Ortsdurchfahrt in Mudersbach florieren die Investorenprojekte. „Wir haben hier eine tolle Entwicklung in den vergangenen Jahren gehabt, diese soll auch weitergeführt werden“, lobte Markus Köhler, Fraktionssprecher der CDU, in der Ratssitzung in der Giebelwaldhalle. Die Verkehrszunahme an der B 62 seit Fertigstellung der HTS beunruhigt jedoch den Rat.