Mudersbach

Wenn ein Geschäftsführer eines Dentallabors mit Nachnamen Zahn heißt, so verwundert es nicht, dass dies die Fantasie einer Marketingabteilung beflügelt. Doch mit dem Umzug nach Niederschelderhütte wurden keine plakativen Namensspiele betrieben. Stattdessen fand eine Umfirmierung statt, die sehr gut durchdacht ist und dem modernen Unternehmen gerecht wird. Der Name des Dentallabors trägt nun den Namen biss.art, verbunden mit einem neuen Logo, das passend dazu ein Krokodil in den Mittelpunkt stellt.