Seit vergangenem Herbst tüftelt die CDU-Fraktion in Mudersbach an einer Idee: Mit einem sogenannten Pumptrack soll Radbegeisterten, vor allem Kindern und Jugendlichen, eine Freude gemacht werden. Fraktionssprecher Markus Köhler stellte die Idee, die vom Ratsmitglied Thomas Helsper stammt, in der jüngsten Ratssitzung vor.