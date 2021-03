In einem Brief an die Mudersbacher Gemeindeverwaltung beschweren sich Anwohner der Bahnhofstraße in Mudersbach über die Baumstammtransporte. Die Anlieger sind empört über das Verkehrsaufkommen, das sich in letzter Zeit verstärkt habe. „Das Maß ist voll“, zitiert Bernhard Steiner aus dem Schreiben.