Betzdorf

Als das Geschenk ausgepackt ist, freut sich Marie-Luise Hees. „Da hat jemand an meinen Garten gedacht“, sagt die Schulrätin. Für den Garten hat die 65-Jährige bald noch mehr Zeit. Denn die gebürtige Siegerländerin, die in Mudersbach wohnt, geht Ende Oktober in den Ruhestand. Statt Stadthalle und Biergarten fand die Verabschiedung wegen der Pandemie in einem kleinen Rahmen statt – in der Martin-Luther-Grundschule in Betzdorf, wo Marie-Luise Hees Schulleiterin war, bevor sie 2006 zur Aufsichtsbehörde gewechselt ist.