Morsbach: 54-Jähriger soll versucht haben, Ex-Freundin (44) anzuzünden

Nach einem Wohnhausbrand in Morsbach-Ellingen hat die Polizei am Montagabend einen 54 Jahre alten Mann festgenommen. Er soll seine ehemalige Lebensgefährtin (44) mit Benzin überschüttet und versucht haben, sie anzuzünden. Der Frau gelang die Flucht zu Nachbarn, von wo aus sie die Polizei verständigte, so Staatsanwaltschaft Bonn und Polizei Köln in einer gemeinsamen Erklärung.