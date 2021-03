Einer der ersten Anrufe von Werner Steffens geht an Joachim Brenner. Der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain wollte am Sonntag zeitnah über das Ergebnis der Ortsbürgermeisterwahl in Molzhain informiert werden. Werner Steffens wurde zum neuen Ortsbürgermeister gewählt und konnte somit die Glückwünsche entgegen nehmen.