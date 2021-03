Molzhain: Gemeinde beim Breitbandausbau mit im Boot

Die Ortsgemeinde Molzhain schließt sich der Breitbandinitiative des Kreises Altenkirchen an. Der Ortsgemeinderat sprach sich in seiner Sitzung am Montagabend im Bürgerhaus einstimmig dafür aus. Der Rat folgt damit der Empfehlung der Wirtschaftsförderung Kreis Altenkirchen. Der Ortsgemeinderat beschließt außerdem, die voraussichtlichen Eigenmittel, die sich aus der Kostenkalkulation ergeben, zum erforderlichen Zeitpunkt im Haushalt bereitzustellen. In der ersten Stufe muss die Gemeinde mit einem Eigenanteil von rund 75 000 Euro rechnen, in der zweiten Stufe liegt er voraussichtlich bei rund 48 000 Euro.