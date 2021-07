Es ratterte und knatterte wieder auf dem Hof der „Bürgerstube“ in Grünebach: Zweimal gepfiffen und der Tross von über 100 Mofa- und Mopedfahrern setzte sich am Samstagmorgen in Bewegung. Eingeladen zu dieser besonderen Ausfahrt hatte der MC Grünebach. Es war die zweite Tour nach der Premiere im vergangenen Sommer.