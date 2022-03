Bei einem Besuch in der Jungenthaler Möbelbörse der Caritas im Kirchener Rußloch kommt man an manchen Tagen aus dem Staunen gar nicht mehr heraus: Da stehen komplette Wohnungseinrichtungen in manchmal neuwertiger Qualität, oft mehrere nebeneinander. Und dass dieser Wohnkomfort an Menschen weitergegeben wird, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens geboren wurden, dafür sorgt ein engagiertes Team rund um Bruno Nieß.