Mobilkran hievt 18-Meter-Brücke

Oettershagen

Auch bei modernem konstruktiven Ingenieurbau ist noch echte und schweißtreibende Handarbeit gefragt. Das war zumindest beim Aufbau der Fußgängerbrücke über die B 62 bei Oettershagen (Roth) in der Nacht von Samstag auf Sonntag unübersehbar und unüberhörbar. Bohrhämmer ratterten, und Winkelschleifer sprühten Funkenregen in die kalte Nacht. Denn ausgerechnet das kleinere der beiden Brückenteile sorgte zu Beginn der Nacht für eine größere Zeitverzögerung. Die Treppe passte nicht in ihr Fundament. Es waren allerdings nur wenige Zentimeter. Doch der Reihe nach.