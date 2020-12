Mittelhof

Die Bürger in Mittelhof müssen 2021 nicht tiefer in die Tasche greifen, um ihre kommunalen Steuern zu bezahlen. Einstimmig hat der Ortsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, weder die Grundsteuern A und B noch die Gewerbesteuer und die Hundesteuer zu erhöhen.