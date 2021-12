Kreis Altenkirchen

Mittel für Landesstraßen im AK-Land: In zehn Projekte wird investiert

Das Landesstraßenbauprogramm 2022 umfasst Investitionen in Höhe von 3,505 Millionen Euro in die Landesstraßen im Kreis Altenkirchen. Das geht aus einer aktuellen Aufstellung des Landesverkehrsministeriums in Mainz hervor. Die zehn folgenden Projekte im AK-Land haben Eingang in das Programm gefunden, über das der rheinland-pfälzische Landtag bei der Verabschiedung des Landeshaushalts entscheiden wird.