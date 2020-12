Siegen

Professorin Dr. Lamia Messari-Becker von der Universität Siegen wurde in den Club of Rome aufgenommen. Die internationale gemeinnützige Organisation mit Sitz in der Schweiz wurde 1968 gegründet und setzt sich für eine nachhaltige Zukunft der Menschheit ein. Die 100 Mitglieder sind ausgewählte und namhafte Wissenschaftler, Geschäftsleute, hochrangige Beamte und ehemalige Staatschefs aus der ganzen Welt.