Daaden/Lesbos

Die Brände im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos haben Zerstörung und Chaos hinterlassen. Und sie haben die Diskussion über den Umgang mit der Flüchtlingssituation in Europa neu entfacht. Die aus Daaden stammende Andrea Wegener war bis vor Kurzem als Mitarbeiterin der Hilfsorganisation Gain in Moria. In einem Interview in unserer Zeitung hatte sie im Juni die „katastrophalen und menschenunwürdigen“ Zustände im Flüchtlingscamp angeprangert und vor wachsenden Spannungen in dem mit mehr als 12.000 Menschen völlig überfüllten Lager gewarnt. Jetzt konnte die RZ mit ihr über die jüngsten Entwicklungen sprechen.