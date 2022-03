Eine erfreuliche Entwicklung nimmt derzeit der Altenkirchener Wochenmarkt, wie in der jüngsten Sitzung des Stadtrats zu erfahren war. So berichtete Stadtbürgermeister Matthias Gibhardt von einem neuen Käsestand – und freut sich auf einen weiteren Neuzugang, der in der Sitzung sogar Gelegenheit erhielt, seinen künftigen Marktstand und das damit verbundene Projekt in einem eigenen Tagesordnungspunkt vorzustellen. Für diese Aufmerksamkeit gibt es einen guten Grund.