Wer in den vergangenen Wochen aufmerksam die Nachrichten im SWR-Fernsehen verfolgt hat, dem ist ein junger Mann aus Daaden aufgefallen, der in Interviews Rede und Antwort steht. Colin Haubrich ist bei den Medien derzeit als Ansprechpartner gefragt, denn der Gymnasiast ist einer der Landesschülersprecher in Rheinland-Pfalz und im Vorstandsteam für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich.