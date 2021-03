Was haben der FC Bayern München, die Deutsche Botschaft in der Dominikanischen Republik und das Fitnessstudio Optimum in Altenkirchen gemeinsam? Sie alle haben es geschafft, dass bei ihnen eine Westerwälder Firma im wahrsten Sinne des Wortes die Wände hoch geht. Mit seinem patentierten Druckverfahren sorgt das Etzbacher Unternehmen wallPen für echte Hingucker.