Christine Urspruch gibt als Assistentin Professor Börne, alias Jan Josef Liefers, im Tatort Münster, kontra. Am 22. November ist die beliebte TV-Darstellerin auf der Bühne der Stadthalle in Betzdorf zu sehen, in der Komödie „Celine“, zusammen mit ihrer prominenten Schauspielerkollegin Christine Neubauer. Diese Besetzung verspricht gute Unterhaltung.