Mit Softair-Pistole gespielt: Jugendliche lösen in Gebhardshain Großeinsatz der Polizei aus

Große Aufregung am Feiertag im Ortskern von Gebhardshain. Durch das Spielen mit einer Softair-Pistole auf dem Kirmesplatz haben Jugendliche einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.

Einer scharfen Waffe täuschend ähnlich: Nach einem Vorfall in Gebhardshain warnt die Polizei vor dem Umgang mit Softair-Pistolen (Symbolfoto).

Einer scharfen Waffe täuschend ähnlich: Nach einem Vorfall in Gebhardshain warnt die Polizei vor dem Umgang mit Softair-Pistolen (Symbolfoto). Foto: David Young/picture alliance/dpa

Anzeige

Mehrere Streifenwagen der Polizei Betzdort rückten laut Mitteilung der Dienststelle am Donnerstag an, nachdem um 11.23 Uhr Zeugen gemeldet hatten, dass sich zwei Jugendliche mit einer Pistole auf dem Kirmesplatz in Gebhardshain befänden und dort „herumfuchteln“.

Die eingesetzten Beamten trafen die beiden Jugendlichen an einem Roller stehend an. Auf dem Boden lag eine schwarze Softair-Pistole. Die Pistole sowie die dazugehörige Munition wurden sichergestellt und die Jugendlichen an ihre Eltern übergeben.

Vorgänge dieser Art seien sehr gefährlich, mahnt die Polizei – „für alle Beteiligten, insbesondere die Betroffenen, die sich vermutlich nicht viel dabei denken wenn sie mit dem vermeintlichen Spielzeug herumlaufen und Zielübungen abhalten“. Diese Softair-Pistolen sind in aller Regel nachbauten von echten, scharfen Schusswaffen und von diesen in einer dynamischen Lage auch von den Polizeibeamten nur schwer zu unterscheiden. red