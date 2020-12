Archivierter Artikel vom 20.07.2020, 14:37 Uhr

Wissen

Mit Pistole bedroht: Räuberische Erpressung auf Angestellten einer Spielhalle

Mit einer Pistole hat ein Mann in der Nacht auf Dienstag einen Angestellten einer Spielhalle in Wissen bedroht. Der Täter versuchte sich so Zugang zum Tresor zu verschaffen. Das gelang ihm allerdings nicht.