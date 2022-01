Sie waren in vielen Orten im AK-Land am Wochenende wieder unterwegs, die Heiligen Dreikönige. Dass es wichtig ist, dieses christliche Brauchtum auch in Zeiten der Pandemie zu pflegen, zeigt sich daran, dass vorab bereits viele Bürger bei Vertretern der Pfarreien angerufen haben, ob denn die Sternsinger auch wirklich gehen würden.