Mit klarer Botschaft für eine geeinte Welt: Forstmehrerin nimmt an Songcontest der anderen Art teil

Klick, klick, klick … Sieg! Wer Hava Kagermann in diesen Tagen glücklich machen möchte, der hat es leicht. Die 22-jährige Forstmehrerin nimmt nämlich am Online-Contest „Dein Song für Eine Welt“ teil und braucht nun ganz viele Menschen, die für ihr Lied „All Together“ auf der dazugehörigen Internetseite abstimmen. Was es mit der Kampagne auf sich hat, wie Havas Song entstanden ist und welche Botschaft sie damit in die Welt schicken möchte, das erfuhr die RZ nun exklusiv im Interview mit der Studentin.