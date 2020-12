Wissen

„Es geht darum, Chancen zu nutzen“. Das sagt einer, der es wissen muss: Bürgermeister Michael Wagener. Nach 24 Jahren an der Spitze der Wissener VG-Verwaltung endet in wenigen Tagen seine Amtszeit, am Donnerstag wird er im Rat seinen gewählten Nachfolger Berno Neuhoff ernennen. Die RZ hat sich mit dem überzeugten Kommunalpolitiker über Höhen und Tiefen, über Wege und Ziele unterhalten.