Plus Niederfischbach/Wehbach Mit Geschicklichkeit zum Ziel: KSC Niederfischbach richtet Landesmeisterschaft aus Seit seiner Gründung im Jahr 2010 ist der Kart Sport Club (KSC) Niederfischbach bei Turnieren regelmäßig vorne mit dabei. Ein engagierter Vorstand und letzten Endes die Eltern der Kinder und Jugendlichen verhelfen dem Verein zum Erfolg. Im kommenden Jahr 2024 wird dem Kartverein eine besondere Ehre zuteil: Erstmals richten sie die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften aus. Und noch etwas ist neu in dem Verein. Von Thomas Leurs

Zwei neue Karts sind bei dem KSC Niederfischbach angekommen, die vom Vereinsvorstand gleich in Augenschein genommen werden. Das Besondere an den Fahrzeugen: Es sind die ersten mit Elektroantrieb. Der ADAC hat sich vor Kurzem umgestellt und will mehr auf E-Fahrzeuge setzen, auch der Umwelt zuliebe. Und da der ADAC auch ...