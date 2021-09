Volle Kraft voraus für die Martin-Luther-Grundschule in Betzdorf am neuen Standort in der Schützenstraße: Mit einem fröhlichen Seemannslied leitete der Schulchor die Feierlichkeiten zur Einweihung ein. „Wie ein Schiff auf großer Reise, hat sie manches schon erlebt in all den Jahren“, singen die Kinder und werden dabei von Schulleiter Jörg Pfeifer am Akkordeon begleitet, der als Kapitän, so die Kinder, auf dem Deck steht.