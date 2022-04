Die Botschaft auf dem weißen T-Shirt ist unmissverständlich: „We say no to war“ – „Wir sagen Nein zum Krieg.“ Die mit Symbolen bedruckten T-Shirts sind die Hingucker auf dem Flohmarkt der Integrierten Gesamtschule Geschwister Scholl (IGS) am Standort auf dem Struthof in Betzdorf. Die Schulgemeinschaft wollte etwas tun für die Menschen in der Ukraine.