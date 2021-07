Endlich Urlaub! Viele Wäller freuen sich gerade in diesem Jahr besonders auf die Ferien und packen bereits die Koffer. Und wem noch ein Sonnenhut, eine Strandtasche, ein farbenfrohes Tuch oder eine Erfrischung für die Reise fehlt, der ist im Altenkirchener Weltladen genau richtig. Das Schaufenster des kleinen Fairtrade-Geschäftes in der Fußgängerzone ist in diesen Wochen wieder einmal wunderschön sommerlich dekoriert und macht Lust aufs Stöbern.