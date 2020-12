Kreis Altenkirchen

Für sieben Teilnehmer des Lehrgangs zum Zertifizierten Natur- und Landschaftsführer Rheinland-Pfalz (ZNL) wurde es am Samstag in Limbach (Westerwaldkreis) ernst. 300 Stunden und 600 Euro haben sie investiert, um an ihrem letzten Lehrgangstag vor den schriftlichen und mündlichen Prüfungen in simulierten Führungen ihre Praxistauglichkeit unter Beweis zu stellen. Überwiegend praktisch und praxisbezogen ging es in der Ausbildung zu, die Fragen und Interessen der Teilnehmer berücksichtigte. In Exkursionen und Vorträgen vermittelten Referenten aus der Region das Wissen für die angehenden Gästeführer, sodass ein Gesamtbild des geografischen Westerwalds entstand.