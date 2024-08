Sörth

Mit Dorffest eingeweiht: Brunnenplatz in Sörth ist neu gestaltet

i Der Brunnenplatz am Waldrand in Sörth hat auch dank Fördermitteln ein neues Gesicht erhalten. Foto: Diana Alhäuser

Zünftig im Rahmen des Dorffestes feierten Ortsgemeinde und die Sörther Dorfgemeinschaft die erfolgreiche Neugestaltung des Brunnenplatzes, der sich am Waldrand von Sörth befindet. Unter einer alten, mächtigen Eiche, die in der Sommerhitze ausreichend Schatten bietet, plätschert aus dem Brunnen kühles Wasser, was aus dem Entwässerungsstollen in der Nähe fließt.